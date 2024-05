Das ist wohl eine der anspruchsvollsten Situationen, die sich denken lässt, für einen aufstrebenden Jungpianisten: Sich an den Flügel zu setzen, wenn auf derselben Bühne auch einer der wahrlich maßstabsetzenden Pianisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sitzt und, nur etwa eine Armlänge entfernt, zuhört. Ariel Lanyi, 1997 in Jerusalem geboren, ließ sich durch die beeindruckend den großen Saal des Künstlerhauses füllende Präsenz von Alfred Brendel nicht irritieren. Lanyi spielte mit versammelter Konzentration Joseph Haydns zweisätzige C-Dur Sonate, dann Frédéric Chopins Polonaise-Fantasie op. 61 und nach der Pause Ludwig van Beethovens Sonate op. 109.