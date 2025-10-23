Frauen fragt man ja nicht nach ihrem Alter. Also versucht es Fabian Morales anders. ¿Cuánto pesas?, fragt er die Latina vor sich. Wie viel sie wiege? Eigentlich eine Unverschämtheit. Doch sein bewährter Comedy-Trick klappt: Sie lacht. Ihr deutscher Freund schaut, als wolle er sich wegzaubern – Miles heißt er. Doch bei der Comedia en español gibt’s kein Pardon. Morales ist gekommen, um zu sticheln und zu steigern. „Miles, sammelst du Meilen?“, dann: „Auf welcher Sprache habt ihr Sex?“ Die Latina und 80 andere lachen, dass ihre peruanischen Parkas wackeln. Nur der arme Miles, der muss sich noch etwas erholen.