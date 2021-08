Man hatte die Logistik, Hunderttausende Menschen aus Afrika zu versklaven. Warum aber gab es keinen Zug für die Flucht der Sklaven in den Norden?

S-Bahn-Fahrgäste müssen sich an diesem Wochenende auf Einschränkungen einstellen, zumindest wenn sie spät unterwegs sind. In den Nächten von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag werkeln Bauarbeiter an Oberleitungen für die zweite Stammstrecke.

Das hat Folgen - und zwar jeweils von 22.40 bis 4.40 Uhr: In dieser Zeit kommt es laut Bahnangaben zwischen dem Ostbahnhof und Pasing auf allen Linien außer der S 7 zu "Änderungen in der Linienführung und Haltausfällen sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Moosach/Allach/Pasing zu Fahrplanänderungen mit Schienenersatzverkehr". Nähere Informationen gibt es unter www.s-bahn-muenchen.de/fahrplan/baustellen.