Nach einer Schlägerei in der S-Bahn musste am Freitagabend die Stammstrecke zwischen Donnersbergerbrücke und Hirschgarten kurzzeitig gesperrt werden, weil der mutmaßliche Täter über die Gleise flüchtete. Gegen 21 Uhr sei es in einer S-Bahn zum Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, der sich auf dem Bahnsteig an der Donnersbergerbrücke fortgesetzt habe, berichtet die Bundespolizei. Der Angreifer sei danach über die Schienen in Richtung Hirschgarten und Landsberger Straße geflüchtet, wo ihn die Bundespolizei festgenommen habe. Zur Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.