S-Bahn-Stammstrecke am Pfingstwochenende komplett gesperrt

Nahverkehr in München

Die Stammstrecke wird am Pfingstwochenende gesperrt.

Am verlängerten Pfingstwochenende kommt es zu größeren Fahrplanabweichungen bei der Münchner S-Bahn. Wegen Arbeiten an der Stammstrecke, auf der normalerweise alle S-Bahnlinien unterwegs sind, werde diese zwischen der Station Pasing und Ostbahnhof von Freitagabend, 26. Mai, (22.30 Uhr) bis Dienstagmorgen 30. Mai, (4.40 Uhr) komplett gesperrt, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Auch der Ostbahnhof sei nur eingeschränkt erreichbar.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist demnach geplant. Zudem sollen auf ähnlichen Routen fahrende U-Bahnen, Trambahnen und Busse öfter unterwegs sein. Zwischen Pasinger Bahnhof, Hauptbahnhof und Ostbahnhof können Fahrgäste auch auf Regionalzüge ausweichen, die auf anderen Gleisen unterwegs sind, sowie auf die über den Südring verkehrende S8.

Nach Angaben der Bahn sind in dem Zeitraum nicht nur Arbeiten zur Instandhaltung und Modernisierung der Stammstrecke, sondern auch zum Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke geplant.