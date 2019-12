Durcheinander auf der Stammstrecke: Wegen einer mehr oder weniger geplanten Reparatur kommt es am Dienstagmittag im S-Bahn-Verkehr zu erheblichen Störungen. Schuld ist, wie schon so oft, ein Luftballon, der in die Oberleitung geraten war. Das Besondere diesmal: Der Vorfall ergeignete sich bereits am Samstag, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Es kam zu einem Kurzschluss, größere Schäden wurden zunächst nicht festgestellt, die S-Bahnen konnten am Samstag schnell wieder fahren.

Nun hat man bei der Bahn aber doch noch ein Problem festgestellt. "Die Oberleitung hing zu weit durch, das mussten wir jetzt reparieren", sagte ein Bahn-Sprecher. Da die Auslastung auf der Stammstrecke mittags am geringsten sei, habe man sich für diesen Zeitpunkt entschieden. Um kurz nach zwölf Uhr kam die Mitteilung der Bahn, dass viele Linien von 12.30 Uhr an anders fahren: