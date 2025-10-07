In den kommenden Wochen müssen sich Pendlerinnen und Pendler im Betrieb der Münchner S-Bahn insbesondere an den Wochenenden und in den Herbstferien auf der Stammstrecke und mehreren Außenästen der Münchner S-Bahn auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die größten Beeinträchtigungen stehen am sogenannten Instandhaltungswochenende der Deutschen Bahn auf der Stammstrecke von Freitag, 17. Oktober (22.20 Uhr), bis Montag, 20. Oktober (4.40 Uhr), an.

Wegen dieser turnusmäßigen Arbeiten an der Röhre unter der Münchner Innenstadt sowie zusätzlichen Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke in Laim und am Ostbahnhof werden die Stammstrecke sowie die S-Bahngleise rund um den Ostbahnhof komplett gesperrt. Betroffen sind auch die Haltestellen Leuchtenbergring und Berg am Laim.

Zwischen Pasing im Westen sowie Trudering, Riem und Giesing im Osten werden in diesem Zeitraum keine S-Bahnen unterwegs sein. Ausschließlich die S8 – die Flughafen-S-Bahn – fährt den Ostbahnhof an.

So fahren die S-Bahnen

Die S1 verkehrt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof – ab und bis Moosach ohne Zwischenhalt und lediglich alle 20 bis 40 Minuten.

Die S2 fährt im westlichen Bereich im Halbstundentakt zwischen Petershausen und Heimeranplatz sowie als Pendelverkehr im normalen Takt zwischen Altomünster und Dachau. Auf dem östlichen Ast fährt die S2 zwischen Riem und Erding, vom Ostbahnhof nach Riem wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Auf den Ästen der S3 bestehen nur Verbindungen zwischen Mammendorf und Pasing sowie von Giesing nach Holzkirchen.

Die S4 verkehrt zwischen Geltendorf und Pasing.

Die S5 zwischen Kreuzstraße und Giesing.

Auf der S6 sind Züge nur von Tutzing zum Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt in Pasing unterwegs, ebenso auf dem Abschnitt von Trudering nach Ebersberg. Vom Ostbahnhof nach Trudering fährt ebenfalls ein Ersatzverkehr.

Die S8 fährt zwischen Pasing und Ostbahnhof über den Südring ohne Zwischenhalt, zudem entfällt die Haltestelle Leuchtenbergring.

Sperrungen auch in den Herbstferien

In den Herbstferien kommt es von Freitag, 31. Oktober (22.20 Uhr), bis Montag, 10. November (4.40 Uhr), zur Sperrung der Gleise zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. Hintergrund sind Arbeiten vor Inbetriebnahme der Sendlinger Spange in Laim, die künftig als Bypass der bestehenden Stammstrecke dienen soll. Auch während dieser Sperrung kommt es zu erheblichen Einschränkungen auf den S-Bahn-Außenästen.