Auf der Stammstrecke kommt es erneut zu Einschränkungen für Fahrgäste. Wegen Bauarbeiten an Weichen im Bereich Pasing stehen für die S-Bahnen von Freitag, 24. Juli, 21.50 Uhr, bis Montag, 27. Juli, 5 Uhr, deutlich weniger Gleise zur Verfügung. Im Westen fahren zwischen Pasing und der Innenstadt daher nur die S6 regulär durch die gesamte Stammstrecke sowie die S8 bis zum Hauptbahnhof.

Im Osten verkehren die nicht über Pasing verlaufenden Linien S1, S2 und S7 in diesem Zeitraum auf dem regulären Linienweg. Die S3 fällt zwischen Lochhausen und Hackerbrücke aus, es besteht Ersatzverkehr zwischen Lochhausen und Pasing. Während der Bauarbeiten fährt die S4 nur zwischen Geltendorf und Pasing, die S5 nur zwischen Aying und Ostbahnhof. Auf der Linie S8 fahren Züge nur zwischen Herrsching und Hauptbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Flughafen.