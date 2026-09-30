Auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke ist es am Mittwochmorgen am Ostbahnhof zu einem Unfall gekommen, der zwischenzeitlich erhebliche Behinderungen verursachte. Bei dem Vorfall verunglückte ein Mann laut Bundespolizei tödlich. Um die Personen, die das Geschehen am Gleis beobachtet hatten, kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam.

Nach dem tödlichen Vorfall war der Ostbahnhof teilweise gesperrt worden, auf den Gleisen 3 bis 6 fuhren zwischenzeitlich keine Züge. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen und Verspätungen, Fahrgäste mussten auf Bus, Tram und U-Bahn ausweichen. Am Nachmittag beruhigte sich die Lage, die Sperrung des Ostbahnhofs wurde aufgehoben und der Betrieb normalisierte sich schrittweise, auch wenn es weiter zu Folgeverspätungen und Teilausfällen kam.