Auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke ist es am Mittwochmorgen am Ostbahnhof zu einem Unfall gekommen. Die Feuerwehr spricht von einem „Personenschaden“, laut Bundespolizei ist ein Mann tödlich verunglückt. Um die Personen, die den Vorfall am Gleis beobachteten, kümmert sich ein Kriseninterventionsteam.

Die Deutsche Bahn teilt mit, der Ostbahnhof sei teilweise für den S-Bahn- und Regionalverkehr gesperrt. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen. Konkret sind die Gleise 3 bis 6 von der Sperrung betroffen. Die S-Bahnen verkehren vorerst auf Gleis 1 und 2, der Fernverkehr fährt auf Gleis 7 und 8. Die Störung dauert laut Bahn voraussichtlich bis mindestens 11.30 Uhr. Fahrgäste sollen auf U-Bahn, Tram und Bus ausweichen.

Die Ausweichmöglichkeiten im Überblick

S 1 Freising/Flughafen ↔ Leuchtenbergring

Die S1 verkehrt nur Moosach ↔ Freising/Flughafen.

Alternativen:

Moosach ↔ Marienplatz: U3; Feldmoching ↔ Hauptbahnhof: U2; Moosach ↔ Pasing: Bus 162.

S 2 Petershausen/Altomünster ↔ Erding

Die S2 verkehrt nur Petershausen/Altomünster ↔ Heimeranplatz Gleis 11. Die S2 verkehrt nur Erding ↔ Ostbahnhof Gleis 2.

Alternativen:

Ostbahnhof/Karlsplatz/Hauptbahnhof ↔ Heimeranplatz: U5; Berg am Laim ↔ Ostbahnhof: Bus 190/191.

S 3 Mammendorf ↔ Holzkirchen

Die S3 verkehrt nur Mammendorf ↔ Isartor. Die S3 verkehrt nur Holzkirchen ↔ Giesing.

S 4 Geltendorf ↔ Trudering

Die S4 verkehrt nur Geltendorf ↔ Hauptbahnhof Gleise 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

S 5 Kreuzstraße ↔ Pasing

Die S5 verkehrt nur Aying↔ Giesing.

S 6 Tutzing ↔ Ebersberg

Die S6 verkehrt nur Tutzing ↔ Hackerbrücke. Die S6 verkehrt nur Ebersberg ↔ Ostbahnhof Gleis 1.

Alternativen:

Hauptbahnhof ↔ Trudering: U2; Trudering ↔ Berg am Laim: Bus 185; Berg am Laim ↔ Ostbahnhof: Bus 190/191.

S 7 Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

Die S7 verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36.

S 8 Herrsching ↔ Flughafen

Die S8 wird zwischen Pasing ↔ Ostbahnhof Gleis 7-13 (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Alternativen für Giesing ↔ Ostbahnhof ↔ Hauptbahnhof:

Hauptbahnhof ↔ Giesing: U2; Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Ostbahnhof ↔ Innsbrucker Ring: U5; Innsbrucker Ring ↔ Giesing: U2; Ostbahnhof ↔ Giesing: Bus 54.