Auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke ist es am Mittwochmorgen am Ostbahnhof zu einem Unfall gekommen. Die Feuerwehr spricht von einem „Personenschaden“, laut Bundespolizei ist ein Mann tödlich verunglückt. Um die Personen, die den Vorfall am Gleis beobachteten, kümmert sich ein Kriseninterventionsteam.
Die Deutsche Bahn teilt mit, der Ostbahnhof sei teilweise für den S-Bahn- und Regionalverkehr gesperrt. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen. Konkret sind die Gleise 3 bis 6 von der Sperrung betroffen. Die S-Bahnen verkehren vorerst auf Gleis 1 und 2, der Fernverkehr fährt auf Gleis 7 und 8. Die Störung dauert laut Bahn voraussichtlich bis mindestens 11.30 Uhr. Fahrgäste sollen auf U-Bahn, Tram und Bus ausweichen.
Die Ausweichmöglichkeiten im Überblick
S 1 Freising/Flughafen ↔ Leuchtenbergring
Die S1 verkehrt nur Moosach ↔ Freising/Flughafen.
Alternativen:
Moosach ↔ Marienplatz: U3; Feldmoching ↔ Hauptbahnhof: U2; Moosach ↔ Pasing: Bus 162.
S 2 Petershausen/Altomünster ↔ Erding
Die S2 verkehrt nur Petershausen/Altomünster ↔ Heimeranplatz Gleis 11. Die S2 verkehrt nur Erding ↔ Ostbahnhof Gleis 2.
Alternativen:
Ostbahnhof/Karlsplatz/Hauptbahnhof ↔ Heimeranplatz: U5; Berg am Laim ↔ Ostbahnhof: Bus 190/191.
S 3 Mammendorf ↔ Holzkirchen
Die S3 verkehrt nur Mammendorf ↔ Isartor. Die S3 verkehrt nur Holzkirchen ↔ Giesing.
S 4 Geltendorf ↔ Trudering
Die S4 verkehrt nur Geltendorf ↔ Hauptbahnhof Gleise 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.
S 5 Kreuzstraße ↔ Pasing
Die S5 verkehrt nur Aying↔ Giesing.
S 6 Tutzing ↔ Ebersberg
Die S6 verkehrt nur Tutzing ↔ Hackerbrücke. Die S6 verkehrt nur Ebersberg ↔ Ostbahnhof Gleis 1.
Alternativen:
Hauptbahnhof ↔ Trudering: U2; Trudering ↔ Berg am Laim: Bus 185; Berg am Laim ↔ Ostbahnhof: Bus 190/191.
S 7 Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36
Die S7 verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36.
S 8 Herrsching ↔ Flughafen
Die S8 wird zwischen Pasing ↔ Ostbahnhof Gleis 7-13 (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.
Alternativen für Giesing ↔ Ostbahnhof ↔ Hauptbahnhof:
Hauptbahnhof ↔ Giesing: U2; Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Ostbahnhof ↔ Innsbrucker Ring: U5; Innsbrucker Ring ↔ Giesing: U2; Ostbahnhof ↔ Giesing: Bus 54.