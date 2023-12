Von Andreas Salch

Schon der Gesichtsausdruck von Alban H. habe nichts Gutes verheißen, sagt Galina M. Es ist am frühen Abend des 14. März 2021. Die 43-Jährige kommt gerade von der Arbeit, als ihr Alban H. vor ihrer Haustür in der Bunzlauer Straße in Moosach plötzlich gegenübersteht und sie fragt, wie es ihr gehe. Galina M. ahnt, dass gleich etwas passieren wird. Sie fragt Alban H., warum er "Blödsinn" mache und ihr etwas "Schlechtes" antun wolle. Unvermittelt zieht der 39-Jährige ein Messer, packt M. mit der linken Hand an den Haaren und sticht mit dem Messer in seiner Rechten wuchtig auf ihren Kopf und in ihren Hals ein. Ein Passant, der die Attacke beobachtet, sagte der Polizei später, H. habe "wie eine Maschine zugestochen". Galina M. überlebte.