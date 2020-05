Die Letzten zu sein, die nach dem coronabedingten Shutdown wieder eröffnen, wollten sich die städtischen Museen nun nicht nachsagen lassen. Noch am Dienstag ging man davon aus, erst zum 19. Mai an den Start zu gehen. An diesem Mittwoch nun kam die Nachricht aus dem Kulturreferat: "Die städtischen Museen werden ihren öffentlichen Betrieb zum 12. Mai vorbereiten." Das Jüdische Museum zeigt die Zeichnungen von Gabriella Rosenthal, im Lenbachhaus ist "Sheela Gowda. It ... matters" zu sehen, das Stadtmuseum beginnt mit der Sonderpräsentation "Vorbilder/Nachbilder" und mit der Schuh-Ausstellung, in der Villa Stuck ist die Lisa-Walker-Schau geöffnet und weitere Ausstellungen folgen, das NS-Dokumentationszentrum hat wieder geöffnet, ebenso das Valentin-Karlstadt-Musäum.