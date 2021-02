Sie zählen zu den beliebtesten Ateliers in städtischem Besitz: die Räume im Atelierhaus in der Baumstraße. Aktuell läuft die Bewerbung für den Belegungszeitraum 2021 bis 2026. In dem Gebäudekomplex, einer ehemaligen Strickwarenfabrik im Glockenbachviertel, sind seit einer grundlegenden baulichen Renovierung in den Jahren 1993/94 insgesamt 34 Räume für eine kulturelle und soziale Nutzung eingerichtet. 24 Räume davon sind unterschiedlich große und über vier Geschosse verteilte Ateliers. Sie werden vom Kulturreferat für jeweils fünf Jahre als Arbeitsateliers an Künstlerinnen und Künstler vorzugsweise am "Anfang der Professionalität" mit Wohnsitz München (S-Bahn-Bereich) vergeben. Nächster Bezugstermin ist voraussichtlich Mitte August. Die Kaltmiete liegt je nach Lage und Ausstattung bei 4 bis 7,50 Euro pro Quadratmeter. Bewerbungsschluss ist am 23. Februar. Infos auf dem Stadtportal muenchen.de.