Einmal durch den größten Warmwasser-Kessel der Stadt laufen, die unterirdischen Speicher fürs Trinkwasser erleben oder sehen, wie ein moderner Elektrobus gewartet wird, all das bieten die Stadtwerke München am kommenden Samstag, 29. Juni, an. Anlässlich des 125-jährigen Firmenjubiläums öffnet das kommunale Tochterunternehmen von 9.30 bis 16 Uhr Türen, die sonst geschlossen sind.