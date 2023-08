Von Joachim Mölter

In dieser Woche hat ein Mann hilfesuchend an den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) geschrieben: Dieser möge doch bitte in seiner Funktion als Aufsichtsratschef der Stadtwerke München (SWM) tätig werden, er selbst habe von dem Unternehmen nur "eine nichts-sagende, 08/15-Schablonen-Auskunft" bekommen, als er nachfragte, wo denn seine Gasrechnung bleibe. Die letzte hätten er und seine Frau am 22.02.2022 bekommen, vor anderthalb Jahren also. Die darin angekündigte Abschlagszahlung sei dann termingerecht drei Monate später abgebucht worden. Seitdem hätten die Stadtwerke kein Geld mehr von ihm gewollt. "Sie werden verstehen", appellierte der SWM-Kunde an den obersten SWM-Aufseher, "dass jeder Mensch irgendwann wissen möchte, wo er finanziell steht."