Von Anna Hoben

Es ist noch nicht lange her, dass die Stadtwerke (SWM) eine Verdopplung der Strompreise angekündigt haben: In der Grundversorgung kostet die Kilowattstunde von Januar an knapp 62 Cent. Damit bewegt sich München im deutschen Spitzenfeld, was die höchsten Preise betrifft. Da wollen die SWM offenbar nicht bleiben: Von April an soll der Strom für Privat- und Gewerbekunden wieder etwas günstiger werden - und zwar um zehn Cent. Die Kilowattstunde wird dann knapp 52 Cent kosten. Das gab das Unternehmen am Freitag bekannt.

Man bedaure sehr, dass man wegen der hohen Beschaffungspreise "erstmals im oberen Preisbereich" liege, heißt es von den SWM. Schon bei der Ankündigung der Erhöhung habe man zugesagt, dass man mögliche Spielräume zur Senkung sofort nutzen werde. Nun habe sich eine solche Möglichkeit ergeben: Die SWM müssen nach einer Ankündigung der Bundesregierung aus den Erträgen ihrer Windparks weniger als gedacht zur Finanzierung der bundesweiten Strompreisbremse abführen.

Wegen dieser Preisbremse hält sich die Ersparnis aus Sicht der Verbraucher zunächst auch in Grenzen. Denn 80 Prozent des Verbrauchs sind demnach ohnehin bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Der ermäßigte SWM-Tarif von 52 Cent wird auf die verbleibenden 20 Prozent fällig.

Ein Haushalt mit dem durchschnittlichen Verbrauch von 2500 Kilowattstunden pro Jahr zahlt laut SWM dann noch rund 1188 Euro statt 1238 Euro im Jahr - eine Ersparnis von 50 Euro. Von der Senkung ausgenommen sind Verträge mit Preisgarantie, die zum 1. Januar ohnehin nicht erhöht werden.