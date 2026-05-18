Es ist beachtlich, was die Münchner Stadtwerke (SWM) geschafft haben. Sie haben heute eine Kapazität, Strom aus Wind, Sonne und Wasser zu erzeugen, die mehr als 14-mal so hoch ist wie vor ihrer Ausbauoffensive, die 2008 startete. Auf diesen Fortschritt darf der städtische Energiekonzern stolz sein, und das Rathaus auch.
MeinungÖkostromziel für MünchenVon den Stadtwerken ist es unklug, die große Leistung als noch größer darzustellen
Kommentar von Bernd Kastner
Lesezeit: 2 Min.
Beim Ausbau des Ökostroms hat das Unternehmen Beachtliches geschafft. Doch es sollte korrekt darüber informieren, dass das Ziel nicht ganz erreicht wurde – denn Glaubwürdigkeit ist in diesen Zeiten besonders wichtig.
Lesen Sie mehr zum Thema