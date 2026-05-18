Es ist beachtlich, was die Münchner Stadtwerke (SWM) geschafft haben. Sie haben heute eine Kapazität, Strom aus Wind, Sonne und Wasser zu erzeugen, die mehr als 14-mal so hoch ist wie vor ihrer Ausbauoffensive, die 2008 startete. Auf diesen Fortschritt darf der städtische Energiekonzern stolz sein, und das Rathaus auch.