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MeinungÖkostromziel für MünchenVon den Stadtwerken ist es unklug, die große Leistung als noch größer darzustellen

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Kommentar von Bernd Kastner

Lesezeit: 2 Min.

Ganz so viel Ökostrom, wie München verbraucht, erzeugen die Stadtwerke noch nicht. Die Windkraftanlage in Freimann ist seit Ende 2020 in Betrieb.
Ganz so viel Ökostrom, wie München verbraucht, erzeugen die Stadtwerke noch nicht. Die Windkraftanlage in Freimann ist seit Ende 2020 in Betrieb. Peter Rintisch/dpa

Beim Ausbau des Ökostroms hat das Unternehmen Beachtliches geschafft. Doch es sollte korrekt darüber informieren, dass das Ziel nicht ganz erreicht wurde – denn Glaubwürdigkeit ist in diesen Zeiten besonders wichtig.

Es ist beachtlich, was die Münchner Stadtwerke (SWM) geschafft haben. Sie haben heute eine Kapazität, Strom aus Wind, Sonne und Wasser zu erzeugen, die mehr als 14-mal so hoch ist wie vor ihrer Ausbauoffensive, die 2008 startete. Auf diesen Fortschritt darf der städtische Energiekonzern stolz sein, und das Rathaus auch.

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Von Bernd Kastner

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