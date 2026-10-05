Was sich die Münchner Stadtwerke in Sachen Klimaschutz vorgenommen haben, ist ehrgeizig: Bis 2040 wollen sie klimaneutral sein, bis dahin soll auch die Fernwärme CO₂-neutral erzeugt werden. Große Ziele sind das – bloß: Wo sind sie geblieben? Auf der SWM-Homepage, wo sie bisher noch unter dem Stichwort „Nachhaltigkeit“ zu lesen waren, sind diese klaren Formulierungen verschwunden. Die Klimaneutralität bis 2040 ist ganz weg, und zur Wärmewende heißt es jetzt etwas umständlich: „Ab spätestens 2040 wollen wir den Münchner Bedarf an Fernwärme vor allem mithilfe von Tiefengeothermie bereitstellen.“ Den Linken im Stadtrat sind diese neuen Formulierungen aufgefallen.

Haben die SWM ihre Klimaziele aufgegeben? Nein, lautet die Antwort eines Unternehmenssprechers. Die neuen Formulierungen seien einer neuen europäischen Regelung geschuldet, der Empco-Richtlinie. Sie gilt seit Ende September, die Abkürzung steht für „Empowering consumers for the green transition“.

Empco soll Bürger vor Greenwashing schützen, also verhindern, dass Unternehmen und andere Akteure das Grüne vom Himmel fantasieren. Der SWM-Sprecher stellt fest, dass „allgemeine Umweltaussagen“ nun „grundsätzlich unzulässig“ seien. Das betreffe nahezu alle Felder, auf denen die SWM tätig sind: Energie, Wasser, Bäder, Mobilität, Telekommunikation.

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Es sei denn, man lässt sich zertifizieren. Dann ist weiter erlaubt, Öko-Erfolge und -Ziele ins Schaufenster zu stellen. Das aber lehnten die Stadtwerke ab, erklärt der Sprecher. Es bräuchte dafür einen externen Sachverständigen, der die Planung und Umsetzung der SWM kontrolliere. Das aber sei zu teuer: Die Kosten stünden „nicht im Verhältnis zum Nutzen“ für Verbraucher und leisteten auch keinen Beitrag, um die Klimaziele zu erreichen.

Also haben die SWM ihre Darstellung nach außen gegebenenfalls neu formuliert, um die Empco-Vorgaben zu erfüllen. Man habe „sämtliche Kommunikationsmaterialien“, die sich an Verbraucher richten, „sorgfältig geprüft“ und bei Bedarf überarbeitet, inklusive des Internetauftritts.

Die Linksfraktion ist damit nicht einverstanden. Sie will via Stadtratsantrag die SWM auffordern, an den bisherigen Klimazielen festzuhalten. Das tue man ohnehin, erklärt der SWM-Sprecher: Trotz der geänderten Formulierungen hätten die Ziele „selbstverständlich auch weiterhin Gültigkeit“, sie seien schließlich mit dem Eigentümer, der Stadt, vereinbart. „Wir arbeiten also weiterhin hart daran“, diese Ziele zu erreichen.

Die Linken wollen mehr: Sie fordern, auch künftig die Nachhaltigkeitsziele öffentlich zu kommunizieren und diese Ziele dafür extern prüfen zu lassen. Dann sollen die SWM dem Stadtrat über die Ergebnisse berichten, über womöglich notwendige Kurskorrekturen und den Finanzbedarf.