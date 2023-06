Für März, April, Mai, Juni und demnächst Juli stehen noch Zahlungen aus. Für Vollkunden, die Strom, Gas und Wasser von den SWM beziehen, kann es in die Tausende gehen.

Von Joachim Mölter

Der Platz, an dem man im Moment nicht sitzen möchte, ist am Kundentelefon der Stadtwerke München (SWM) - da kriegt man gerade jede Menge Grant und Ärger und Frust ab. "Die Situation ist belastend", sagt ein SWM-Sprecher. Das ist sie freilich am anderen Ende der Leitung auch.