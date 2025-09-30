Die Stadt beschäftigt mehr Mitarbeiter als je zuvor – dennoch bleiben Anträge oft monatelang liegen, und die Beschäftigten klagen über die zu hohe Belastung. Welche Aufgaben die Verwaltung deshalb künftig streichen will.

Zum Beispiel die Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung, die früher Ausländerbehörde hieß. Damals gab es auch Probleme, aber damals trug die Behörde nicht den „Service“ im Namen, dem sie offenbar allzu oft nicht gerecht wird. Bis zu neun Monate dauert es aktuell laut einer Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats (KVR), zu dem die Behörde gehört, bis ein Antrag auf einen unbefristeten Aufenthaltstitel bearbeitet ist. Wer eingebürgert werden möchte, muss sich bis zu 18 Monate lang gedulden. 35 000 Anträge auf Einbürgerungen sind zurzeit in Bearbeitung.