Der Kreisverwaltungsausschuss soll einem Antrag von SPD/Volt zustimmen, wonach in allen Stadtvierteln an Plätzen Orte entstehen können, an denen sich Menschen ohne Konsumzwang treffen können.

Schanigärten statt Parkplätze, Sommerstraßen statt Stau und Sommer in der Stadt statt Wiesn: Um den Münchnerinnen und Münchnern in den langen Monaten der Corona-Pandemie Zeitvertreib im Freien zu ermöglichen, haben sich die Stadträte schon einiges einfallen lassen. Nun kommt noch eine weitere Variante hinzu: die Stadtterrassen. Am 8. Juni soll der Kreisverwaltungsausschuss einem Antrag von SPD/Volt zustimmen, wonach in diesem Sommer in allen Stadtvierteln an Plätzen Orte entstehen können, an denen sich Menschen ohne Konsumzwang treffen können.

Wo genau diese Orte entstehen sollen, bleibt den Anwohnern weitgehend selbst überlassen. Jeder kann Vorschläge beim örtlichen Bezirksausschuss machen und einen entsprechenden Antrag beim Kreisverwaltungsreferat stellen. Die Flächen sollen zwischen sechs und 75 Quadratmeter groß sein, die dort aufgestellten Möbel - das können auch umfunktionierte Paletten sein - müssen wetterfest sein. Die Stadtterrassen sollen zunächst bis Ende Oktober genehmigt werden. Die SPD erhofft sich dadurch eine Aufwertung der Stadtviertel und eine Entzerrung von Hotspots wie dem Gärtnerplatz.