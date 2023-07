Die Bank in München kündigt Preiserhöhungen und Gebühren für Buchungen und Geldabheben an. Verbraucherschützer kritisieren die neuen Giro-Modelle - und raten Kunden zum Wechsel der Bank.

Von Heiner Effern, Ekaterina Kel und Joachim Mölter

Die Stadtsparkasse München wird ihre Gebühren erhöhen und hat dafür am Montag vier neue Kontomodelle vorgestellt, die für Neukunden bereits von nächster Woche an gelten sollen. Alle Bestandskundinnen und Kunden sollen bis 1. Oktober erklären, in welches Modell sie wechseln wollen. Die SZ hat sich umgehört, was das für die Nutzerinnen und Nutzer genau bedeutet, was Experten von den neuen Gebühren halten und welcher Trend dahintersteckt.