Von Joachim Mölter

Lesen lohnt sich, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern manchmal auch in finanzieller Hinsicht. Wer sich zum Beispiel in das 40 Seiten starke Preis- und Leistungsverzeichnis der Stadtsparkasse vertieft, kann viel Geld sparen - und muss unter Umständen nicht mal was dafür tun. "Aber wer liest schon das Preis- und Leistungsverzeichnis?", fragt ein SZ-Leser, der sich diese Mühe gemacht hat, nachdem die Stadtsparkasse im Sommer neue Modelle und Gebühren für Girokonten präsentiert hat. Der damit verursachte Unmut von Kundinnen und Kunden hält bis heute an.