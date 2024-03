Die Stadtsparkasse München hat 2023 ein vorläufiges Jahresergebnis von 48 Millionen Euro erwirtschaftet und damit sieben Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das "gute Jahresergebnis" ist Sparkassen-Chef Ralf Fleischer zufolge vor allem auf das Ende der Niedrigzinsphase zurückzuführen. Die Europäische Zentralbank hatte den Leitzins 2023 in sechs Schritten auf 4,5 Prozent erhöht; dort steht er heute noch. Trotz dieser spürbaren Zinswende zahlt die Stadtsparkasse München ihren Kundinnen und Kunden für Tagesgeld derzeit lediglich ein Prozent Zinsen; für Festgeld gibt es je nach Laufzeit bis zu 2,8 Prozent. So ist es nicht überraschend, dass das Institut seinen Zinsüberschuss von 287 Millionen Euro auf 512 Millionen Euro steigern konnte - ein Plus von 78,6 Prozent.

Da die Verbraucher mit dem Ertrag dieser kurzfristigen Geldanlagen die Inflation von durchschnittlich 5,9 Prozent in Bayern nicht ausgleichen konnten, war das Interesse an Wertpapieren groß. Insgesamt haben die Sparkassen-Kunden Wertpapiere im Wert von 7,8 Milliarden Euro in ihren Depots, ein Zuwachs von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Es ist richtig und wichtig, dass sich unsere Kundinnen und Kunden stärker für Wertpapiere interessieren", sagte Fleischer laut Pressemitteilung. "Um die Inflation auszugleichen oder langfristig eine Altersvorsorge aufzubauen, ist die Geldanlage in Wertpapiere erforderlich."

Auch die Zahl der Wertpapierdepots nahm zu, um rund 1100 auf insgesamt 91 400 Depots. Zuflüsse verzeichnete auch die Vermögensverwaltung der Stadtsparkasse. Das verwaltete Vermögen wuchs um 47 Prozent, die Zahl der Kunden um ein Drittel. Die Zahl der privaten Girokonten stieg nur leicht um rund 2400 auf 497 000 Konten. Im vergangenen Sommer hatte es Unmut darüber gegeben, dass die Kunden zum Wechsel in neue Kontomodelle aufgefordert wurden, ohne dass die Bank explizit auf mögliche höhere Kosten hinwies. Die Stadtsparkasse München betreut heute rund 810 000 Kundinnen und Kunden.

Weiter zurückhaltend sind die Münchner bei der Immobilienfinanzierung. Das Institut macht dafür die gestiegenen Zinsen und die öffentliche Diskussion über das Heizungsgesetz verantwortlich. Die Folge: Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen für Privatkunden ging um rund ein Drittel auf 611 Millionen Euro zurück. Ein Minus verzeichneten auch Bausparverträge nach einer überdurchschnittlich hohen Nachfrage im Jahr 2022. Deutlich zugenommen hat die Zahl der Beratungsgespräche: Wer sich für den Kauf einer Immobilie interessiert, beginnt schon einige Jahre zuvor, diesen zu planen. Die Preise auf dem Münchner Immobilienmarkt sind Beobachtungen der SIS-Sparkassen-Immobilien-Service GmbH zufolge 2023 um 15 Prozent gesunken. Wegen des nach wie vor hohen Zinsniveaus ist die Nachfrage allerdings verhalten.

Die durchschnittliche Bilanzsumme reduzierte sich ein wenig um vier Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Dies ist auf einen Abbau von Geldmarktgeschäften mit der Deutschen Bundesbank zurückzuführen. Die Steuerzahlung der Stadtsparkasse München für das Jahr 2023 wird rund 124 Millionen Euro betragen, im Vorjahr waren es lediglich 54 Millionen Euro. Der Stadtkämmerer dürfte sich über dieses Ergebnis freuen.