Von Heiner Effern und Joachim Mölter

Die Stadtsparkasse nimmt große Teile ihres geplanten neuen Gebührenmodells für Privatgirokonten wieder zurück - das teilten Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Sparkassenchef Ralf Fleischer am Donnerstagnachmittag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Nach anhaltender Kritik an den am Montag vorgestellten Plänen hatten sich die beiden Männer im Münchner Rathaus getroffen, um das Thema noch einmal zu besprechen und das Modell zu überarbeiten.