Von René Hofmann

Rot ist die Farbe des Abends. Die meisten LEDs an der Decke des Festsaals auf dem Nockherberg leuchten am Montagabend in diesem Farbton. Auf der Bühne dominieren rote Krawatten. Und selbst Markus Söder, der mit schwarzer Krawatte gekommen ist, kann etwas Rotes beitragen: Sparkassen-Rot sei die Spardose gewesen, die er als Kind regelmäßig in die Sparkassen-Filiale getragen habe.