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Münchner RathausDann halt eben ohne den Begriff „Mietwucher“

Lesezeit: 5 Min.

Münchens neue Stadtregierung mit OB Dominik Krause an der Spitze (7. v. l.): Vertreterinnen und Vertreter von Grünen/Rosa Liste, SPD, FDP und Freien Wählern bilden die von den Beteiligten selbst so bezeichnete Mango-Koalition.
Münchens neue Stadtregierung mit OB Dominik Krause an der Spitze (7. v. l.): Vertreterinnen und Vertreter von Grünen/Rosa Liste, SPD, FDP und Freien Wählern bilden die von den Beteiligten selbst so bezeichnete Mango-Koalition. GRL

Die Mitglieder der neuen Rathaus-Regierung stimmen ungewöhnlich einvernehmlich für den Koalitionsvertrag. Schlucken müssen trotzdem manche – und der Zeitplan wird durcheinandergewirbelt.

Von Heiner Effern, Anna Hoben und Joachim Mölter

Im Endspurt wird der straffe Zeitplan der neuen Rathaus-Regierung dann doch noch durcheinandergewirbelt. Wer nach einer gewonnenen Kommunalwahl wochenlang quasi Tag und Nacht erst sondiert, dann verhandelt, dem macht die Gesundheit irgendwann einen Strich durch die Rechnung. Und so musste der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) am Wochenende einen fiebrigen Infekt auskurieren.

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SZ PlusVon Katja Schnitzler

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