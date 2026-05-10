Im Endspurt wird der straffe Zeitplan der neuen Rathaus-Regierung dann doch noch durcheinandergewirbelt. Wer nach einer gewonnenen Kommunalwahl wochenlang quasi Tag und Nacht erst sondiert, dann verhandelt, dem macht die Gesundheit irgendwann einen Strich durch die Rechnung. Und so musste der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) am Wochenende einen fiebrigen Infekt auskurieren.