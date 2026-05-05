Wer muss für den Bau der 50 000 Wohnungen sorgen, die der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) versprochen hat? Wie bekommt die künftige Stadtregierung die Milliarden-Schulden in den Griff? Welche Partei, welche Bürgermeisterinnen und welche Stadtminister haben in den kommenden sechs Jahren das Sagen in der Stadt? Am Donnerstag soll der Tag der Wahrheit sein, an dem es zwischen den Grünen, der SPD, der FDP, den Freien Wählern und der Rosa Liste zum Schwur kommt.