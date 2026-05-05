Wer muss für den Bau der 50 000 Wohnungen sorgen, die der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) versprochen hat? Wie bekommt die künftige Stadtregierung die Milliarden-Schulden in den Griff? Welche Partei, welche Bürgermeisterinnen und welche Stadtminister haben in den kommenden sechs Jahren das Sagen in der Stadt? Am Donnerstag soll der Tag der Wahrheit sein, an dem es zwischen den Grünen, der SPD, der FDP, den Freien Wählern und der Rosa Liste zum Schwur kommt.
Personalspekulationen im RathausWer wird was in der neuen Stadtregierung?
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Mit einem Bündnis aus fünf Parteien will Dominik Krause München umgestalten. Die Suche nach den Schlüsselfiguren für das neue Team läuft. Es dürfte mehr als eine Überraschung geben.
Von Heiner Effern und Anna Hoben
Amtsantritt von Dominik Krause:Was Münchens neuer Oberbürgermeister dringend anpacken muss
Wohnungen bauen, die Verkehrswende beschleunigen, klimaresilient werden – auf Dominik Krause kommen enorme Aufgaben zu. Und alle Pläne stehen unter einem großen Vorbehalt.
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