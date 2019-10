Der Münchner Stadtrat erlebt erneut einen Fraktionswechsel: Johann Sauerer von der CSU schließt sich mit sofortiger Wirkung der ÖDP an. Der 49 Jahre alte Aubinger wird für seine neue Partei auch bei der Stadtratswahl am 15. März 2020 antreten. Auf der ÖDP-Liste soll er Platz fünf einnehmen. Bei der CSU hatte der Stadtrat keinen Platz mehr für die Kommunalwahl gefunden. Er hatte in seinem Kreisverband im Münchner Westen für Platz eins kandidiert, war aber deutlich gescheitert. Danach hatte Sauerer durchblicken lassen, dass er sich damals schon in dem Wissen beworben habe, dass er nach Vorabsprachen im CSU-Kreisvorstand kein Stadtratsmandat mehr erhalten sollte.

Sauerer reiht sich damit in die Riege der vielen Stadträte ein, die in den vergangenen fünf Jahren ihre Fraktion verlassen und sich eine neue politische Heimat gesucht haben. Zuletzt verließ zum Beispiel Fraktionschef Alexander Reissl seine SPD in Richtung CSU. Marian Offman hatte Wochen zuvor den umgekehrten Weg genommen.

Für ihn habe sich schon länger die Frage gestellt, "entweder meine kommunale Arbeit zu beenden, oder eine neue Basis anzunehmen, auf der ich sie fortsetzen kann", schrieb Sauerer in einer persönlichen Erklärung. Er habe schon in seiner CSU-Zeit "sehr oft gemeinsame Positionen mit der ÖDP vertreten und sehr gut zusammengearbeitet". Gleichwohl weiß der erfahrene Kommunalpolitiker, dass Platz fünf bei der ÖDP-Liste alles andere als eine Garantie für eine Zukunft im Stadtrat bedeutet. Der Rang sei "kein Selbstläufer, sondern ein harter Arbeitsplatz, was mich angesichts des breiten Zuspruchs jedoch nicht abschreckt, sondern im Gegenteil herausfordert", heißt es in dem Schreiben.

Bisher stellt die Münchner ÖDP zwei Stadträte. Sie sei "hocherfreut" über ein drittes Mandat, heißt es in einer Mitteilung. "Johann Sauerer wird unseren Bemühungen für ein lebenswertes München mit seiner Expertise bei der Stadtentwicklung und Verkehrswende einen weiteren Schub verleihen", sagte Stadtrat Tobias Ruff. ÖDP-Stadtchef Thomas Prudlo betont auch Sauerers Fähigkeiten in der Umweltpolitik. Er könne es nicht verstehen, dass die CSU einen allseits geschätzten Politiker nicht mehr berücksichtige. "Dann werden wir ihm eben einen sehr guten Platz anbieten, weil wir seine Qualifikationen schätzen."

Die CSU im Münchner Westen ist gespalten, aus dem Stadtteil Aubing steht kein Politiker auf der Stadtratsliste. Sauerer gehört dem Stadtrat seit der Kommunalwahl 2014 an. Mehr und mehr vertrat er die CSU in Fragen der Stadtplanung und erwarb sich Anerkennung auch bei den anderen Fraktionen. Allerdings waren innerhalb der CSU-Fraktion schon Bruchlinien zu erkennen, zum Beispiel bei der Frage der Bebauung des Eggartens. SPD und CSU spürten "den Unmut in der Bevölkerung über das ungesteuerte Wachstum der Stadt und seine negativen Folgen", schreibt Sauerer in seiner Erklärung. Doch würden sie weiter jeden Bebauungsplan durchwinken. "Meine diesbezüglichen Warnungen sind in der CSU-Fraktion in den Wind geschlagen worden. Ihr neuer Anstrich ist daher in der Sache unglaubwürdig und allein Teil ihrer Werbestrategie."

Mit der ÖDP wolle er sich für eine Stadtentwicklung einsetzen, "die sich nicht an den Interessen von Investoren und deren Geschäftspartnern orientiert, sondern nach den Bedürfnissen der in München lebenden Bürgerinnen und Bürgern handelt". Dazu hat er den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Blick, den Erhalt von Grünflächen und Frischluftschneisen sowie die Bewahrung der traditionellen Ortskerne. Grund genug, mit der ÖDP einen neuen Anlauf zu wagen, wie Sauerer erklärt. "Ich will die Erwartungen der Menschen, die meine Ziele für richtig halten, nicht enttäuschen und bin mir deren Unterstützung sicher."