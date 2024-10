Am Mittwoch stimmt der Stadtrat über drei wichtige Referenten-Posten ab. Eigentlich sind die Mehrheiten klar – doch in der oftmals zerstrittenen grün-roten Rathauskoalition könnten Abweichler die Pläne durchkreuzen.

Von Heiner Effern

Ein gemeinsamer Kraftakt, wieder einmal. Oder das Ende der grün-roten Koalition. Das sind die Extreme, die in der Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch denkbar sind. Anlass für das Nervenspiel sind die drei letzten großen Personalentscheidungen in dieser Amtszeit. Zur Wahl stehen Referenten-Posten mit großer politischer Strahlkraft, gesucht werden ein Stadtminister für Arbeit und Wirtschaft, der auch der neue Wiesnchef sein wird, eine neue Stadtbaurätin, die wohl die alte sein wird, und ein Kulturverantwortlicher für München. Drei Gelegenheiten, um in geheimer Abstimmung letzte Rechnungen zu begleichen.