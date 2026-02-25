Wer den blassgrünen Stimmzettel für die Wahl zum Münchner Stadtrat auf seine volle Größe von 148 mal 60 Zentimeter entfaltet und sich dann noch die Mühe macht, wirklich alle 958 Kandidaten aus den 14 Parteien zu studieren, wird auf Namen stoßen, die einem irgendwie bekannt vorkommen. Allerdings nicht aus der Kommunalpolitik, sondern aus anderen Zusammenhängen. Aber wahrscheinlich wird man nur wenige dieser mehr oder weniger bekannten Menschen später im Stadtrat sehen. Gute Chancen werden vor allem zwei Kandidatinnen eingeräumt.
Kommunalwahl 2026Diese Münchner Kandidaten kennt man doch – aber nicht aus der Kommunalpolitik
Eine frühere Chefredakteurin und eine Gründerin, ein Influencer, ein ehemaliger Klatschkolumnist und viele Schauspieler: Auf dem Wahlzettel für den Münchner Stadtrat finden sich einige bekannte Namen. Wer hat die besten Chancen auf einen Einzug?
Von Joachim Mölter
