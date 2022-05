Von Heiner Effern und Anna Hoben

Es ist ein bisschen wie am ersten Schultag, als alle noch durch den Saal wuseln. Neben wem wird man wohl sitzen? Im Vorfeld hat es darum ein bisschen Gerangel gegeben, einige waren unzufrieden. Aber nach mehrmaliger Umstellung des Sitzplans weiß jetzt jeder, wo er seinen Platz hat. Es ist Mittwochmorgen, kurz vor neun Uhr, und im Großen Sitzungssaal im Rathaus findet zum ersten Mal in dieser Wahlperiode jene Veranstaltung statt, für die dieser Ort eigentlich gemacht ist: die Vollversammlung des Stadtrats.

"Ich bin froh, dass wir wieder hier tagen können. Man ist sich näher, man kann mehr mit Zurufen arbeiten, das ging ja alles nicht in diesen großen Sälen", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach der Sitzung. "Das ist der Ort der Demokratie, nicht Apassionata oder eine Gaststätte."

Weil sich infektiologisch gebotene Abstände im Neuen Rathaus eher schlecht umsetzen ließen, haben sich die Lokalpolitiker während der Corona-Pandemie andere, größere Säle gesucht und sind wie ein Wanderzirkus herumgezogen: vom Deutschen Theater zur Philharmonie im Gasteig; vom Löwenbräu-Keller zum Showpalast in Fröttmaning, in dem einstmals die Pferdegala Apassionata lief. Seit März 2020 gab es keine reguläre Vollversammlung im Großen Sitzungssaal mehr, für viele neue Stadträte ist es eine Premiere. Und für die Alteingesessenen heißt es: Nun sind sie zurück.

Es liegt ein Gefühl von "endlich" in der Luft an diesem Morgen. "City Council is coming home", twittert Grünen-Fraktionschef Florian Roth. So eng wie im britischen House of Commons, wo die Parlamentarier einander beinahe auf dem Schoß sitzen, geht es im Ratssaal zwar nicht zu. Aber es ist schon eine ganz andere Atmosphäre als etwa im Showpalast oder im Löwenbräu-Keller, wo jeder seinen eigenen Tisch hatte und der Abstand zum Sitznachbarn eineinhalb Meter maß. Da gingen Zwischenrufe schon mal auf dem Weg nach vorne verloren, und die Stimmung lud auch nicht so sehr dazu ein, bei Zustimmung mit Schmackes auf die Tischplatte zu klopfen.

Mit Wonne wird auf die Tischplatte getrommelt

Wie anders fühlt sich das im engen Ratssaal an. "Hier ist viel mehr Dynamik drin", sagt etwa Jens Luther. Der 36-Jährige sitzt seit 2020 für die CSU im Stadtrat, für ihn wie für etwa die Hälfte des jetzigen Stadtrats ist dies die erste Vollversammlung im Rathaus. Mit Wonne trommelt er mit seinen Kolleginnen und Kollegen auf die lange Tischplatte, als seine Fraktionskollegin Alexandra Gaßmann der AfD ordentlich einheizt.

Und wenn der junge Luther auf der einen Seite des Saals und der nicht mehr so ganz junge Bernd Schreyer von den Grünen exakt auf der anderen Seite sich während einer Rede synchron eine Butterbreze schmieren, dann prägt das offenbar diese gemeinschaftliche Atmosphäre, die viele so vermisst haben.

Inhaltlich geht es um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, um das Kreativquartier und um das Schulbauprogramm. Ansonsten ist die Tagesordnung eher kurz gehalten - und das neue alte Debattiervergnügen schon vor dem Mittag vorbei.

Auch für den 70 Jahre alte Schreyer ist es ein besonderer Tag: das erste Plenum im Rathaus - seit mehr als 30 Jahren, denn er saß von 1986 bis 1990 schon mal im Stadtrat. Damals war alles noch ein bisschen anders: Carl Theodor von Pilotys Monumentalgemälde "Monachia" hing noch nicht wieder an der Wand. Erst 2004 kehrte das Bild in den Ratssaal zurück.

"Wieder dahoam": Die Gesundheitsreferentin freut sich

Auch die Referentenbank sah anders aus als heute: "Dort saßen lauter Männer", erinnert sich Schreyer, die damalige Stadträtin und spätere Bürgermeisterin Sabine Csampai (Grüne) habe sie gern als "Kohlenträgerriege" bezeichnet, weil alle schwarze Anzüge trugen. Betrachtet man nun die lange Referentenbank, fallen zwei Dinge auf: Erfreulich viele Frauen sitzen dort, und unter die Anzüge mischt sich regelmäßig der farbenfrohe Pullunder von Stadtschulrat Florian Kraus.

Weniger bunt geht es in der letzten Reihe des Mittelblocks zu. Dort sitzen vom OB gesehen rechts außen die drei Stadträte der AfD. Weiter rechts gibt es niemanden, auf der anderen Seite ist der Platz frei. Eigentlich müsste Fritz Roth von der FDP dort sitzen. Seine Fraktion hat gelost, ihn hat es erwischt. "Ich nehme das gelassen. Einer musste in den sauren Apfel beißen", sagt er. An diesem Tag aber hat er die Chance genutzt, dass eine Reihe weiter vorne jemand fehlt, und ist schnurstracks dorthin umgezogen. Die AfD isoliert, wie alle rechts außen im Stadtrat bisher. Manche gute Tradition hat sich gehalten.

"Die Hälfte der Leute ist draußen beim Kaffee trinken, die anderen schauen aufs Handy. Es ist wie früher", spöttelte etwa Anne Hübner bei ihrer ersten Rede als SPD-Fraktionsvorsitzende in einer Rathaus-Vollversammlung. Aber den Spott überlagerte spürbar die Freude, wieder hier am Rednerpult stehen zu können, wenn auch noch hinter Plexiglas. Die meisten tragen aber keine Maske mehr. Empfohlen wird die zwar schon - entscheiden kann aber jeder für sich.

Etwa 20 Stadträtinnen und Stadträte folgen am Mittwoch der Empfehlung, darunter auch Gesundheitsreferentin Zurek. "Mit der Maske fühle ich mich einfach wohler." Auch sie ist glücklich über die Rückkehr ins Zentrum der Stadt und der Politik, und sie drückt das auf ihre Art kurz und knackig aus: "Wieder dahoam."

Die Corona-Stationen des Stadtrats

Detailansicht öffnen Mai 2020: Die konstituierende Sitzung des Stadtrats findet im Deutschen Theater statt. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Juli 2020: In der Philharmonie im Gasteig geht es um die Corona-bedingten Sparvorhaben. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen November 2021: Treffen der Stadträte im weihnachtlich dekorierten Löwenbräu-Keller. (Foto: Catherina Hess)