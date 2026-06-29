Die Politik einer Regierung ist immer nur so gut wie ihr Personal. Mit Spannung wurde deshalb auf die ersten Entscheidungen der Mango-Koalition und des neuen Oberbürgermeisters Dominik Krause (Grüne) gewartet. Nun sind die Namen der vier Referentinnen und Referenten heraus, die im Juli gewählt werden sollen. Die Bilanz fällt gemischt aus; es deutet sich bereits an, wo die Stärken und die Schwächen der neuen Koalition liegen könnten.
MeinungReferenten-Wahl in MünchenDer Mut der Mango-Koalition ist nach einer Personalie bereits aufgebraucht
Kommentar von Heiner Effern
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Vier Referenten bestimmt der Stadtrat neu, doch nur eine Entscheidung überzeugt: die geplante Wahl des CSU-Manns Alexander Dietrich. An den anderen drei Posten zeigt sich, wo die Schwächen dieser Koalition liegen.
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