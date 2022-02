Im Streit um die Zulässigkeit der Referenten-Wahlen ist nun die Aufsichtsbehörde am Zug. Dann wird sich zeigen, ob die Spitzenjobs am Mittwoch ohne Ausschreibung vergeben werden können.

Von Anna Hoben

Der Streit um die Vergabe von Referentenposten bei der Stadt spitzt sich zu. Am Wochenende griff SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Hübner die CSU bei Twitter scharf an: Diese habe "mit ihrem rabiaten, geschichtsvergessenen und unkollegialen Vorgehen jedenfalls eines geschafft: Zwischen die zwei Regierungsparteien passt kein Blatt Papier". Offiziell äußern wollte sich die SPD am Montag nicht, man warte nun auf die Entscheidung der Regierung von Oberbayern, hieß es. Für die Grünen sagte Fraktionschef Florian Roth, es werde "spannend, welche neue Volte sich die Regierung von Oberbayern ausdenken wird oder auch nicht".

Am Mittwoch stehen im Stadtrat zwei Referentenwahlen an: Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) soll zur Kreisverwaltungsreferentin, Andreas Mickisch (SPD) zum neuen Personalreferenten gekürt werden. Die ebenfalls geplante Wahl der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Anna Hanusch zur Baureferentin war vergangene Woche geplatzt, weil die Regierung von Oberbayern als zuständige Aufsichtsbehörde eine Ausschreibung für den städtischen Spitzenposten fordert.

Von der Ausschreibungspflicht absehen könne man nur in Ausnahmefällen, etwa wenn ein Referent wiedergewählt werde oder ein Stellvertreter das Amt eines ausscheidenden Chefs übernehme, erklärte ein Sprecher. Es gelte das Prinzip der "Bestenauslese". Ins Rollen gebracht hatte den Prozess die CSU, die Hanuschs formale Qualifikation massiv angezweifelt und die Regierung eingeschaltet hatte. Bezüglich der anderen beiden Wahlen hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) vergangene Woche erklärt, er werde diese auf der Tagesordnung belassen, sie seien "rechtskonform".

Die CSU hatte aus dem negativen Votum der Regierung von Oberbayern zum Fall Hanusch jedoch einen Paradigmenwechsel abgeleitet - die Ausschreibungspflicht müsse dann für alle Referate gelten. Am Freitag ersuchte die CSU die Regierung von Oberbayern erneut um Rechtsauskunft, wie diese die anstehenden Wahlen der von den Grünen und der SPD vorgeschlagenen Kandidaten bewertet.

Die Regierung teilte am Montag auf Anfrage mit, sie habe die Stadt München dazu um Stellungnahme gebeten. "Da im weiteren Verfahren insbesondere die Stellungnahme der Landeshauptstadt zu berücksichtigen ist, kann die Regierung derzeit noch keine Angaben zu Zeitpunkt und Inhalt einer Antwort machen." Aus Rathaus-Kreisen war zu hören, dass man an diesem Dienstag gegen Abend mit einer Entscheidung der Regierung rechne - also relativ knapp vor der Vollversammlung am Mittwoch.

Der Amtsinhaber ist bereit, im Falle einer Ausschreibung erneut anzutreten

CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl versteht indes die Aufregung nicht: Es gebe nun eben eine neue rechtliche Bewertung, sagte er. Bisher sei man davon ausgegangen, dass es keine juristische, sondern eine politische Entscheidung sei, ob es eine Ausschreibung geben müsse oder nicht. Die CSU habe auch nie bestritten, "dass wir anders gehandelt haben". Die Hälfte der von der CSU vorgeschlagenen Referenten sei in der vergangenen Amtsperiode ohne, die andere Hälfte mit Ausschreibung ins Amt gekommen. Eine Ausschreibung hatte es etwa bei der Besetzung des Personal- und Organisationsreferats gegeben. In dem Verfahren setzte sich damals Alexander Dietrich durch. Die Grünen kritisierten das Verfahren seinerzeit als "Farce", Dietrich habe schon seit Langem festgestanden.

Der Personalreferent, der nach dem Willen der Rathauskoalition nun von Andreas Mickisch (SPD) abgelöst werden soll, hatte am Sonntag eine "persönliche Erklärung" an die Stadtspitze und die Fraktionen verschickt, in der er eine Ausschreibung forderte. Er sei grundsätzlich bereit, wieder für das Amt zu kandidieren und würde sich einem erneuten Ausschreibungsverfahren stellen, "wenn dies unter fairen Bedingungen stattfindet und keine rechtswidrige Pseudo-Ausschreibung ist". Offiziell äußern wollte er sich am Montag dazu nicht. Es zeuge von einer "gewissen Chuzpe", wie Dietrich eine "Pseudo-Objektivität" als Referent und das "persönliche Karriereinteresse" vermenge, kommentierte Grünen-Fraktionschef Roth das Schreiben.