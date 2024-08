Die Stadt stellt Personen, die in der Obhut des Jugendamtes Gewalt erlitten haben, Anerkennungsleistungen in Höhe von insgesamt 35 Millionen Euro zur Verfügung. Am Mittwoch hat der Stadtrat einer entsprechenden Vorlage des Sozialreferats einhellig zugestimmt. Zusammen mit den Soforthilfen für Betroffene von Missbrauch, Misshandlung und psychischer Gewalt will die Stadt damit rund 40 Millionen Euro auszahlen. Seit 2021 beschäftigt sich eine Expertenkommission mit der Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern in Heimen, Pflege- und Adoptivfamilien.