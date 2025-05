Der Moosgrund, ganz im Münchner Nordosten gelegen, wird doch kein Landschaftsschutzgebiet, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Eine Mehrheit im Stadtrat aus CSU und SPD hat das Vorhaben abgelehnt, mit dem die Verwaltung seit mehr als 30 Jahren beschäftigt ist. Die SPD will nichts entscheiden, ehe die Planungen für den neuen Stadtteil in dieser Gegend weiter gediehen sind. Die CSU wiederum schließt sich dem Widerstand von Landwirten an. Die Grünen kritisieren das Nein ebenso wie Naturschutzverbände, die langfristig eine Bebauung des Areals befürchten.