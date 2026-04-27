Eine Koalition aus Grünen/Rosa Liste, SPD und FDP /Freie Wähler soll die kommenden sechs Jahre die Stadt regieren. Dieses Ergebnis aus intensiven und lange andauernden Sondierungsgesprächen erfuhr die SZ am Montagmittag aus Verhandlungskreisen. Am Sonntag hatten Grüne und SPD noch mit FDP/Freien Wählern und mit der CSU wichtige Themen der Amtszeit erörtert. Die Entscheidung fiel dann am Montag in einer letzten Runde mit führenden Vertretern von Grün-Rot.

Was die sogenannte Ampel-Koalition (Grün-Rot-Gelb) in der Amtszeit erreichen will, soll nun schnell in Koalitionsverhandlungen festgelegt werden. Diese gelten im Rathaus allerdings als bestens vorbereitet, weil in den Sondierungen in den vergangenen Wochen schon sehr detailliert über Inhalte und Kompromisslinien gesprochen worden sein soll.

Ziel der nächsten Stadtregierung dürfte sein, schon bis zum 11. Mai ein gemeinsames Programm zu präsentieren. An diesem Tag trifft sich der Stadtrat zur konstituierenden Sitzung, in der Krause als Oberbürgermeister vereidigt wird. Wenn bis zu diesem Termin eine Einigung erzielt ist und die Mehrheit fix steht, werden auch der oder die Zweite und Dritte Bürgermeister oder Bürgermeisterin gewählt. Das heißt, dass die neue Koalition bis dahin nicht nur Inhalte besprechen wird, sondern auch die Personalentscheidungen. Das beinhaltet auch, welche Partei welche Referenten bestimmen darf.

Zu den inhaltlichen Knackpunkten der Sondierungen dürfte vor allem das Thema Wohnen gehört haben. Dominik Krause hat im Wahlkampf 50 000 neue Wohnungen versprochen. Konkret dürfte es um die städtische Entwicklungsmaßnahme (SEM) gegangen sein, mit der die Grünen im Norden und Nordosten große neue Stadtviertel bauen wollen, die von der CSU aber strikt abgelehnt wird. Mit der FDP hingegen liegen Grüne und SPD beim Mieterschutz weit auseinander. Und über allem stand die Frage, wie der städtische Haushalt konsolidiert werden soll.

Zunächst hatten Grüne und SPD mit Volt sondiert. Mit der Europapartei lagen die beiden inhaltlich nahe beieinander, doch Volt beendete als kleinste Fraktion die Gespräche – nach eigener Darstellung, weil Grüne und SPD ihnen nicht die gewünschten Posten überlassen wollten. Sowohl die Gespräche mit der Fraktion FDP/Freie Wähler als auch mit der CSU wurden dann von allen Seiten als harmonisch und konstruktiv beschrieben. Die Entscheidung, in welcher Konstellation es weitergeht, war bis zum Schluss knapp.