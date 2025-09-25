Zum Hauptinhalt springen

Stadtrat MünchenRathaus hält an Klimaschutzprüfung fest, will sie aber verbessern

Im Münchner Rathaus soll der nächste Stadtrat über die Klimaschutzprüfung entscheiden.
Im Münchner Rathaus soll der nächste Stadtrat über die Klimaschutzprüfung entscheiden. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Wegen Sparmaßnahmen sollte der Vorab-Check von Beschlussvorlagen ausgesetzt und überarbeitet werden. Nun hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt.

Die Klimaschutzprüfung (KSP) in der Münchner Verwaltung bleibt vorerst, wie sie ist. Mittelfristig soll sie verbessert werden. Das hat der Klimaausschuss des Stadtrats beschlossen. Mit der KSP soll erreicht werden, dass städtische Vorhaben auf ihre Klimawirkung geprüft werden, ehe sie der Stadtrat beschließt. So will man rechtzeitig gegensteuern, um etwa den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.

Im Rahmen der Sparbemühungen hat das Direktorium dem Stadtrat vorgeschlagen, die KSP auszusetzen und in dieser Pause vom Klimareferat verbessern zu lassen. In der bisherigen Form sei die KSP ineffektiv und zu bürokratisch.

Klimareferentin Christine Kugler widersprach, die Prüfung habe sich seit der letzten Reform 2024 gut in der Verwaltung eingespielt. Herausgekommen ist nun auf Antrag der SPD ein Kompromiss: Das Klimareferat soll sich Verbesserungen überlegen. Ob und wie die KSP fortgeführt wird, soll der künftige Stadtrat entscheiden, der im März 2026 neu gewählt wird.

