Ehe Beschlussvorlagen in den Stadtrat kommen, werden sie einer Klimaschutzprüfung (KSP) unterzogen. Die Verwaltung soll darlegen, ob ein Vorhaben positive oder negative Folgen fürs Klima hat, meist geht um den Ausstoß von CO₂. Nun will das Rathaus im Zuge der Sparbemühungen die KSP aussetzen: zu ineffektiv, zu bürokratisch, so die Argumente. Klimareferentin Christine Kugler wehrt sich dagegen. Betroffen sind nach ihren Angaben ohnehin nur rund 15 Prozent der Vorlagen. Diesen Dienstag beschäftigt sich der Klimaausschuss des Stadtrats mit dem Thema.

Die Geschichte der KSP beginnt 2019. Da beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, ein Konzept zu erarbeiten, um alle relevanten Beschlussvorlagen auf Klimarelevanz zu prüfen. 2021 wurde dieses Konzept beschlossen, 2022 in einer Pilotphase eingeführt. Die referatsübergreifende „Arbeitsgruppe Klimaschutzprüfung“ treffe sich alle paar Monate virtuell, meist rund 20 Mitarbeitende nähmen teil, so das Klimareferat. Anfang 2024 wurde das Verfahren evaluiert und weiterentwickelt.

Seither gilt: Wenn beim „Klimaschutzcheck“ rauskommt, dass ein Vorhaben „sehr klimarelevant“ sei, müsse das Klimareferat ins weitere Vorgehen einbezogen werden. Dann schließe sich das „Klimaschutzprüfungs-Team“ mit Kollegen des Referats, aus dem die Beschlussvorlage stammt, zu einem „fallbezogenen Prüfteam“ zusammen. Dieses wiederum untersuche die genaue Klimawirkung des betreffenden Vorhabens, und wie sich negative Folgen minimieren ließen. Die „vertiefte Klimaschutzprüfung“ müsse „zu einem frühen Zeitpunkt erfolgen“, um rechtzeitig gegensteuern zu können.

Nun muss die Stadt sparen, damit der Haushalt nicht vollends aus den Fugen gerät. Deshalb hat das Direktorium, die Regierungszentrale im Rathaus, die Verwaltung gefragt, welche stadtinternen Berichtspflichten verzichtbar wären. Heraus kam eine längere Liste mutmaßlich überflüssiger Berichte, etwa zum Papierverbrauch in der Verwaltung. Mehrere Referate hielten auch die KSP für unnötige Arbeit, so das Direktorium. Es schlägt vor, die bisherige KSP auszusetzen. Das Klimareferat solle prüfen, wie man „effizienter und unbürokratischer“ agieren könne, um Stadtratsbeschlüsse zu checken. Auf Nachfrage nennt das Direktorium selbst einen Vorschlag: weniger Beschlussvorlagen der vertieften Prüfung unterziehen. Eine konkrete Summe, die sich dadurch sparen lasse, gebe es nicht, aber über alle Referate hinweg käme „eine nennenswerte Zahl an Personentagen“ zusammen. Man wolle angesichts des Stopps von Stellenbesetzungen die Verwaltung von verzichtbaren Aufgaben entlasten.

Klimareferentin Kugler versichert in ihrer Stellungnahme an den Stadtrat, gerne mit anderen Referaten zu besprechen, wie man effizienter und unbürokratischer vorgehen könne. Die KSP auszusetzen, lehne ihr Haus „allerdings entschieden ab“. Der Aufwand sei gering: Bei 85 Prozent der Vorlagen sei die Klimaschutzprüfung „mit zwei Schritten“ abgeschlossen. Auch eine „vertiefte“ Prüfung ziehe meist nur einen „kurzen Austausch auf Arbeitsebene nach sich“. Das Prozedere habe sich eingespielt, erklärt Kugler: „Die Mitarbeiter:innen kommen mit der Klimaschutzprüfung gut zurecht.“ Und in Zeiten nachlassenden Interesses an Klimaschutz in der Bevölkerung sei die transparente Darstellung von Klimafolgen einer Stadtratsentscheidung „heute wichtiger denn je“.

Umweltreferentin Christine Kugler verteidigt die Klimaschutzprüfung. (Foto: Stephan Rumpf)

Rückendeckung bekommt sie von den Grünen: Man halte an der KSP fest. Um München bis 2035 klimaneutral zu machen, brauche es mehrere Maßnahmen, teilt die grüne Fraktionschefin Mona Fuchs mit, die KSP sei eine davon. „Es war wichtig“, sie ins Verwaltungshandeln zu integrieren, mit Erfolg: Es sei „ein Umdenken quer durch alle Referate“ zu beobachten. „Wir würden es begrüßen, wenn die Prüfung künftig noch detaillierter, genauer und wirkungsvoller durchgeführt wird.“ Fuchs lobt das Klimareferat, das die KSP bereits verbessert habe und künftig „einfacher und effizienter“ gestalten wolle. Diese Anpassung sei im laufenden Betrieb machbar.

Ebenso klar ist die Haltung der CSU – gegen die KSP: Man habe sie immer abgelehnt, erklärt Sebastian Schall, umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion: „Alle wollen eine schnellere, effizientere und günstigere Verwaltung – mit der Klimaschutzprüfung wird jedoch das genaue Gegenteil erreicht. Prozesse dauern länger und werden dadurch teurer.“ Der Alternativvorschlag der CSU: Klimaschutzprüfung mit künstlicher Intelligenz. Leider, so Schall, habe die Verwaltung dies abgelehnt.

Kritisch sieht auch die SPD die bisherige KSP: Sie solle zwar in dieser Amtszeit fortgeführt werden, teilt ein Sprecher mit. Aber: „Der neue Stadtrat kann dann entscheiden, ob eine hoffentlich aussagekräftigere und weniger bürokratische Prüfung das aktuell wenig befriedigende Instrument ersetzen kann.“ Die SPD wolle dies im Klimaausschuss vorschlagen.

Die Prüfung gilt erst seit April 2024 vollständig

Ein klares Bekenntnis zur KSP kommt aus dem Klimarat. Sie sei „ein wirksames Instrument“, um Klimaschutz in der Verwaltung zu verankern. Deshalb sei man „strikt“ gegen ein Aussetzen der KSP, man müsse sie stattdessen konsequent anwenden. Der Klimarat ist ein Experten-Gremium, das Stadtrat und Verwaltung kritisch begleiten soll. Sein Einfluss ist aber gering.

Helmut Paschlau, ehrenamtlicher Klimaschützer im Netzwerk Saubere Energie, kritisiert, dass die KSP nicht konsequent angewandt worden sei, gerade bei Beschlüssen mit großer, negativer Wirkung. Als Beispiele nennt er den Beschluss, einen Autotunnel unterm Hasenbergl zur Autobahn 99 zu planen, oder jenen, die Klimastandards bei der städtischen Wohnbautochter Münchner Wohnen zu senken. Dass diese Beschlüsse nicht auf ihre Klimawirkung geprüft wurden, erklärt eine Sprecherin des Klimareferats damit, dass man damals noch nach der alten Version der KSP vorgegangen sei, die nur Vorlagen von ein paar Referaten einbezogen habe. Erst seit April 2024 gelte die KSP für alle städtischen Referate.

Deshalb muss auch das Direktorium angeben, ob seine Vorlage zur Klimaschutzprüfung klimarelevant sei, Antwort: „Nein“. Auch hier widerspricht das Klimareferat. Die KSP stärke das Klimabewusstsein in den Ämtern, ohne Prüfung also weniger Bewusstsein, deshalb: Die Vorlage aus dem Rathaus sei „negativ klimaschutzrelevant“.