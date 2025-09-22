Die Klimaschutzprüfung, kurz: KSP, ist ein gutes, aber bisher offenbar sperriges Instrument, dessen Wirkung sich nicht in Zahlen messen lässt. Ihr Ziel ist, Stadtratsbeschlüsse daraufhin abzuklopfen, ob sie sich negativ aufs Klima auswirken, und, wenn ja, wie sich gegensteuern lasse.
MeinungSparmaßnahmen der Stadt München:Die Klimaprüfung aussetzen? Besser wäre eine Reform
Kommentar von Bernd Kastner
Lesezeit: 1 Min.
Und es gäbe noch ein wirksames Mittel, den Umweltschutz in der Verwaltung zu verankern. Der Oberbürgermeister hat es in der Hand.
