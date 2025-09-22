Zum Hauptinhalt springen

MeinungSparmaßnahmen der Stadt München:Die Klimaprüfung aussetzen? Besser wäre eine Reform

Kommentar von Bernd Kastner

Unter OB Dieter Reiter hat München das Ziel formuliert, bis 2035 klimaneutral zu werden.
Unter OB Dieter Reiter hat München das Ziel formuliert, bis 2035 klimaneutral zu werden.

Und es gäbe noch ein wirksames Mittel, den Umweltschutz in der Verwaltung zu verankern. Der Oberbürgermeister hat es in der Hand.

Die Klimaschutzprüfung, kurz: KSP, ist ein gutes, aber bisher offenbar sperriges Instrument, dessen Wirkung sich nicht in Zahlen messen lässt. Ihr Ziel ist, Stadtratsbeschlüsse daraufhin abzuklopfen, ob sie sich negativ aufs Klima auswirken, und, wenn ja, wie sich gegensteuern lasse.

Stadtrat
:Münchner Rathaus will Klimaschutzprüfung aussetzen

Bisher müssen Vorlagen für den Stadtrat auf Umweltfolgen untersucht werden. Das Direktorium hält dies für ineffizient und bürokratisch.  Klimareferentin Kugler widerspricht: Der Umwelt-Check sei „heute wichtiger denn je“.

