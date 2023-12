SZ Plus Kulturzentrum in München : So sind die Aussichten für den neuen Gasteig

Der Stadtrat soll am Mittwoch ein neuartiges Partnering-Modell absegnen, um die Generalsanierung für bis zu 750 Millionen Euro möglich zu machen. Bereits fünf Bauunternehmen in Europa haben Interesse signalisiert. Die gute Nachricht: Auch an der Akustik wird geschraubt.