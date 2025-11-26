Er ist Astrophysiker, Naturphilosoph, Fernsehmoderator – und bald Münchens 68. Ehrenbürger. Die Vollversammlung des Stadtrats hat am Mittwoch beschlossen, Harald Lesch die höchste Auszeichnung zu verleihen, die die Stadt zu vergeben hat. „Es freut mich sehr, dass wir nun mit Professor Dr. Harald Lesch einen sehr renommierten Münchner Wissenschaftler in den Kreis der Ausgezeichneten aufnehmen werden, der nicht nur komplizierte Sachverhalte allgemeinverständlich erklären kann, sondern sich auch für den Klima- und Umweltschutz starkmacht“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).
Harald Lesch ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). Mit seinen Vorträgen, Vorlesungen und Fernsehsendungen erreicht er ein breites Publikum. Im SZ-Interview kritisierte er jüngst die Klimapolitik von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) scharf. Mit Lesch wird es bald 19 lebende Münchner Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger geben, darunter Altoberbürgermeister Christian Ude, Filmemacherin Doris Dörrie und Ex-Fußballer Philipp Lahm.