Er ist Astrophysiker, Naturphilosoph, Fernsehmoderator – und bald Münchens 68. Ehrenbürger. Die Vollversammlung des Stadtrats hat am Mittwoch beschlossen, Harald Lesch die höchste Auszeichnung zu verleihen, die die Stadt zu vergeben hat. „Es freut mich sehr, dass wir nun mit Professor Dr. Harald Lesch einen sehr renommierten Münchner Wissenschaftler in den Kreis der Ausgezeichneten aufnehmen werden, der nicht nur komplizierte Sachverhalte allgemeinverständlich erklären kann, sondern sich auch für den Klima- und Umweltschutz starkmacht“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).