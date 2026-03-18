Neues Team im Münchner Rathaus: Die Stadträtinnen und Stadträte von FDP und Freien Wählern (FW) haben sich für die neue sechsjährige Amtszeit, die im Mai beginnt, zu einer fünfköpfigen Fraktion zusammengeschlossen. „In den Sondierungsgesprächen hat sich gezeigt, dass es inhaltlich eine große Übereinstimmung gibt“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Man werde eine „Fraktion der Mitte“ bilden. In der damit verbundenen Ausschussgemeinschaft haben FDP und FW auch schon die Zuständigkeiten vergeben.