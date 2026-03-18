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Münchner StadtratFDP und Freie Wähler schließen sich zu Fraktion zusammen

FDP und Freie Wähler bilden im Stadtrat künftig eine Fraktion aus fünf Stadträtinnen und Stadträten.
FDP und Freie Wähler bilden im Stadtrat künftig eine Fraktion aus fünf Stadträtinnen und Stadträten. Stephan Rumpf

Die beiden Parteien wollen eine „Fraktion der Mitte“ bilden. In der fünfköpfigen Gruppe finden sich prominente Mitglieder.

Neues Team im Münchner Rathaus: Die Stadträtinnen und Stadträte von FDP und Freien Wählern (FW) haben sich für die neue sechsjährige Amtszeit, die im Mai beginnt, zu einer fünfköpfigen Fraktion zusammengeschlossen. „In den Sondierungsgesprächen hat sich gezeigt, dass es inhaltlich eine große Übereinstimmung gibt“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Man werde eine „Fraktion der Mitte“ bilden. In der damit verbundenen Ausschussgemeinschaft haben FDP und FW auch schon die Zuständigkeiten vergeben.

Der langjährige FDP-Stadtrat Jörg Hoffmann wird sich um die Themen Stadtplanung und Finanzen kümmern. Der ehemalige bayerische Bildungsminister Michael Piazolo, der zusätzlich für die Freien Wähler im Landtag sitzt, besetzt die Bereiche Kultur und Kommunales. Von den neuen FDP-Stadträtinnen übernimmt Patricia Riekel Gesundheit und Mobilität, Dagmar Föst-Reich ist für Bildung und Soziales zuständig. Der ebenfalls neue Stadtrat Andreas Staufenbiel (FW) besetzt Arbeit und Wirtschaft sowie Sport.

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