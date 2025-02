Die Münchner Politik steht möglicherweise vor einem bemerkenswerten Comeback. Kristina Frank, die frühere Kommunalreferentin und OB-Kandidatin der CSU, könnte in den Stadtrat zurückkehren. Sie steht jedenfalls auf Position eins der Nachrückerliste ihrer Partei, wenn dort ein Sitz frei wird. Das könnte schon sehr bald passieren, wenn sich der bisherige Fraktionsvize Hans Theiss in Richtung Bundestag verabschiedet. Er gewann für die CSU den Wahlkreis im Norden und wird schon am Dienstag beim ersten Treffen der Bundestagsfraktion der Union in Berlin dabei sein.