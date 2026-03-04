Der Münchner Stadtrat stellt sich mit einer gemeinsamen Erklärung von fünf Fraktionen hinter CSU-Stadtrat Delija Balidemaj. Dieser sei in den vergangenen Wochen Opfer „einer feigen Serie von fremdenfeindlichen Beleidigungen, physischen Angriffen sowie massiven Bedrohungen“ geworden, heißt es in der Stellungnahme. „Hass ist keine Meinung und darf niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.“

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) verlas die Erklärung der Fraktionen CSU/Freie Wähler, Grüne/Rosa Liste/Volt, SPD, FDP/Bayernpartei und ÖDP/München Liste zu Beginn der Vollversammlung des Stadtrats. „Gewalt, Rassismus und Einschüchterung haben in unserer weltoffenen Stadt keinen Platz“, sagte Reiter. Wer ein Mitglied des Stadtrats wegen seiner Herkunft oder seines Engagements angreife, der attackiere die Demokratie und die Werte der Münchner Stadtgesellschaft.

Balidemaj und die CSU hatten Anfang der Woche öffentlich gemacht, dass der Stadtrat bereits Mitte Februar an einem Wahlkampfstand von einem Unbekannten beleidigt und bespuckt worden sei. Danach sei es zu weiteren persönlichen Drohungen gekommen, unter anderem auch vor seinem Haus, hieß es. Daraufhin erstattete Balidemaj Strafanzeige, wie die Polizei bestätigt. Die Ermittlungen übernahm das für Staatsschutz-relevante Delikte zuständige Kriminalfachdezernat 4.