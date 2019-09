Das Münchner Rathaus erlebt einen spektakulären Parteiwechsel, der ein politisches Beben auslösen könnte: Alexander Reissl, Chef der SPD-Stadtratsfraktion, wechselt zur CSU. Das bestätigte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Montagmorgen der Süddeutschen Zeitung.

Der 61 Jahre alte Reissl war mit der SPD fast sein gesamtes Leben lang eng verbunden. Mit 20 Jahren zog er für sie in den Bezirksausschuss Moosach ein, seit 1996 sitzt er für die Sozialdemokraten im Stadtrat. 2008 übernahm er den Vorsitz der Fraktion. Im Jahr 2013 wollte er für die SPD als Oberbürgermeister-Kandidat antreten, verlor aber das parteiinterne Rennen gegen Reiter.

Reissl ist ein pointierter, kompetenter Redner, verlor jedoch in seiner eigenen Fraktion zunehmend an Unterstützung. Kritisiert wurde zum einen sein dominanter Führungsstil, zum anderen gab es inhaltliche Differenzen. Die SPD setzt zum Beispiel in der Verkehrspolitik wieder deutlich stärker auf die Förderung des Radverkehrs und auf weniger Autos in der Innenstadt - ein Kurs, der Reissl nicht behagt, der schon zu Zeiten der rot-grünen Rathauskoalition bis 2014 eigentlich besser mit der CSU als mit den Grünen konnte. Zweimal schaffte er nur knapp die Wiederwahl als Fraktionschef. Dass er dieses Amt nach der Kommunalwahl im kommenden Frühjahr verlieren würde, galt als wahrscheinlich. Allerdings sagte Reissl selbst noch vor Wochen, dass er wieder zur Stadtratswahl antreten wolle. Dem Vernehmen nach hätte er wohl auch einen akzeptablen Platz auf der SPD-Liste erhalten. Den muss er sich nun bei der CSU suchen.

Der Wechsel ist auch deshalb ein besonderer, da die Christsozialen und die Sozialdemokraten seit der Kommunalwahl 2014 eine Koalition im Münchner Rathaus bilden. Die CSU war damals die stärkste Kraft im Stadtrat geworden, nach diversen Aus- und Übertritten von Stadträten sind die CSU- und die SPD-Fraktion inzwischen aber gleich stark. In der Zahl der Wechsel steht es zwischen den beiden Regierungsfraktionen nun eins zu eins. In diesem Jahr ist bereits Marian Offman von der CSU zur SPD abgewandert.