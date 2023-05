Von Ulrike Steinbacher

Eine richtig autogerechte Stadt ist München nie geworden. Weder fiel der Viktualienmarkt einem Ausbau des Altstadtrings zum Opfer noch beginnt die Lindauer Autobahn heutzutage am Sendlinger Tor. Aber so manche Sünde der Sechzigerjahre, als das Auto im Städtebau das Maß aller Dinge war, ist in der Innenstadt durchaus noch zu besichtigen: die Degradierung des Max-Joseph-Platzes zur Zufahrt für die Operngarage zum Beispiel. Oder die für Fußgänger schier unüberwindliche Verkehrsschneise des Oskar-von-Miller-Rings in Höhe der Markus-Kirche. Oder die Von-der-Tann-Straße, die mit messerscharfem Schnitt den Englischen Garten vom Finanzgarten trennt.