Erstmals feiert München seine besondere Tier- und Pflanzenwelt. Am Sonntag, 10. Mai, findet der erste „Lange Tag der Stadtnatur“ statt, veranstaltet vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. In Anlehnung an das längst etablierte Kultur-Konzept – Lange Nacht der Museen und der Musik – finden von früh bis spät mehr als 100 einzelne Veranstaltungen, Führungen, Mitmachaktionen und Ausstellungen statt. Das meiste wird draußen angeboten, von Sonnenaufgang bis in die Nacht. Am Programm wirken etwa 500 Ehrenamtliche aus zahlreichen Organisationen und Gruppen mit, sagt Isabel Rohde vom LBV. Sie koordiniert den Tag unter dem Motto: „Ein Tag, eine Stadt. Unendlich viel zu erleben.“ Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Der Naturschutz in der Stadt habe es „nach wie vor nicht leicht“, sagt LBV-Geschäftsführer Heinz Sedlmeier und erinnert daran, wie München vor Jahrhunderten aussah: Die Stadt laut und schmutzig, fast ohne Baum; die Natur dagegen war ausschließlich draußen zu finden, vor der Stadt. Diese Trennung „steckt in uns immer noch ein bisschen drin“, sagt Sedlmeier. „Das versuchen wir zu ändern.“ Es gelte, Stadt und Natur zusammen zu erleben. Deshalb wolle der LBV in Kooperation mit dem städtischen Klimareferat einen Tag lang die oft unbekannten „Schätze“ der Natur vorführen und erklären.

Wer wisse schon, dass an die 200 Vogelarten in München lebten und dass das schnellste Tier der Welt oben in der Frauenkirche zu Hause sei? Der Wanderfalke komme auf 300 Stundenkilometer. Wer wisse, dass es in München einen Fledermauspark gibt (an der Isar bei der Wittelsbacher Brücke) und das bayernweit größte Vorkommen der Wechselkröte? Gezeigt werden sollen den Interessierten Schmetterlinge, Rauchschwalben, Eulen, Amphibien, Urzeitkrebse und, und, und.

Sedlmeier will die Wertschätzung für die Natur verbessern, indem er auf ihre Wirkung verweist: Sie habe nachweislich einen positiven Effekt auf das physische und psychische Wohlbefinden des Menschen.

Wechselkröten kommen in München häufiger vor als an anderen Orten Bayerns. Catherina Hess

Rudolf Nützel, der den Geschäftsbereich Naturschutz und Biodiversität im Klimareferat leitet, sagt mit Blick auf den im Wahlkampf stark thematisierten Wohnungsbau: Menschen wollten nicht nur in der Wohnung sein, sondern auch draußen, sie bräuchten die Natur. Er sei zuversichtlich, dass der neue Stadtrat und die neue Stadtregierung dem Naturschutz die nötige Bedeutung zumäßen und bald auch neue Schutzgebiete möglich seien.

Sedlmeier bedauert, dass Naturschutz und Biodiversität noch nicht den Stellenwert wie etwa Klimaschutz hätten. In der Bevölkerung stellt der LBV-Chef ein ambivalentes Verhalten vieler Münchner fest: Einerseits sei das Interesse an Natur und ihrem Schutz groß, „ehrenamtliche Helfer laufen uns die Bude ein“. Sobald die Förderung der Natur aber mit einem Verzicht verbunden sei, und sei es ein kleiner, wie der Wegfall eines Parkplatzes zugunsten eines neuen Baumes, dann habe für viele die Natur nicht mehr Priorität.

Das Programm des Langen Tags der Stadtnatur findet sich im Internet unter www.lbv-muenchen.de.