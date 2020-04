Die besten Partynächte sind die, an die man sich nur noch unscharf erinnert. Das macht es dem Münchner Stadtmuseum, das eine Ausstellung über die Clubkultur der Stadt seit 1945 plant, nicht einfach. Bei der Rekonstruktion des Lebens auf den Tanzflächen ist man angewiesen auf Hilfe. Gesucht werden Gegenstände, die in Schubladen oder Jackentaschen überdauert haben. Das können Eintrittskarten für Konzerte an untergegangenen Orten wie der Alabamahalle sein. Oder ein Aschenbecher, der einst im Tanzlokal Größenwahn auf dem Tisch stand. Das Museum ist aktuell geschlossen. Wer fündig wird, kann mit dem Museum aber über die E-Mail-Adresse nacht.stadtmuseum@muenchen.de Kontakt aufnehmen und gerne auch ein Foto senden und ein paar Zeilen zu seinem Fund schreiben.