Eine bunte Mischung aus allem, was die Stadt so zu bieten hat

Von Andreas Schubert

Da oben, in 50 Metern Höhe, kommt man an diesem Samstag endlich für ein paar Minuten zur Ruhe. Hier, in der Gondel des Willenborg-Riesenrads am Wittelsbacherplatz, hat man einen wunderbaren und vor allem seltenen Ausblick auf die ganze Stadt. Die Theatinerkirche wirkt zum Greifen nahe. Unten schieben sich die Massen in Richtung Odeonsplatz, wo zum Stadtgründungsfest wieder das Handwerkerdorf aufgebaut ist.

865 Jahre wird die Stadt München an diesem Wochenende alt. Dass dies kein ganz runder Geburtstag ist, tut der Feierlaune der Menschen keinen Abbruch. Es ist bestes Sommerwetter, eine leichte Brise kühlt die heißen Sonnenstrahlen. Und die Innenstadt erlebt wieder einmal einen Zulauf, der das Fortkommen eher zur Schleichtour macht.

Aber gut: Die Stimmung ist bestens. Schon zu Beginn am Marienplatz lässt es die Stadt mit 50 Böllerschützen lautstark krachen. Dann kommt das neue Münchner Kindl angeritten und stellt sich der Menge vor. Franziska Inselkammer heißt die Glückliche, ist die Tochter der Wiesnwirte Peter und Katharina Inselkammer. Und sie freue sich auf die neue Aufgabe, sagt sie unter anderem - was man halt so sagt.

Auch das alte Münchner Kindl, Victoria Ostler, ist da und wird offiziell verabschiedet. Sie war von 2016 bis 2022 das Kindl und hat in ihrer Amtszeit zwei abgesagte Oktoberfeste erlebt, respektive eben nicht erlebt. Weil das Münchner Kindl traditionell unverheiratet sein muss, hat sie ihre Hochzeit extra verschoben, um vergangenes Jahr noch einmal hoch zu Ross auf die Wiesn einreiten zu dürfen.

Darauf freut sich nun eben Franziska Inselkammer, die mit der Sonne um die Wette strahlt.

Das Stadtgründungsfest ist immer eine bunte Mischung aus allem, was München so zu bieten hat. Besuchern freilich präsentiert sich die bayerische Landeshauptstadt an vielen Stellen als Millionendorf: Blasmusik am Rindermarkt, Blasmusik im Rathausinnenhof, Blasmusik am Odeonsplatz. Aber es gibt schon noch auch ein anderes Musikprogramm. An diesem Sonntag soll es zum Beispiel am Rindermarkt recht rockig zugehen, unter anderem mit einem Udo-Lindenberg-Double oder der Noisepollution Rockrevue.

Der Marienplatz ist das Zentrum des Troubles. Hier steht eine große Bühne, am Mittag gehört diese den bunt gekleideten Moriskentänzern, die zu Renaissance-Klängen ihre Akrobatik und Tänze aufführen. Zwischen Mariensäule und Weinstraße lockt, umringt von Verkaufsständen und Menschenmassen, ein improvisierter Garten mit Stauden, Blumen, Bäumen und - ganz wichtig - Liegestühlen zum Verweilen.

Detailansicht öffnen Schmiede stellen eine Friedenstaube gemeinsam mit OB Dieter Reiter her. (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Einen zentralen Teil des Stadtgründungsfestes nimmt das Handwerkerdorf am Odeonsplatz ein. Hier präsentieren sich die Handwerker-Innungen - von Metzgern bis zu Tischlern - und wollen potenziellen Nachwuchs davon überzeugen, wie toll es sein kann, in einem Handwerksberuf zu arbeiten. Den buchstäblich wohl heißesten Stand haben die Schmiede. Mitten auf dem Platz lodert ein Holzkohlefeuer. Und mehrere gestandene Männer mit schweren Hämmern zeigen, wie man zum Beispiel einen Nagel schmiedet - und hauen dabei ordentlich auf den Amboss.

Beim Handwerk finde sich für jeden und jede und für jede Neigung und Leidenschaft etwas, sagt Claudius Wolfrum. Er ist der Geschäftsführer des Bayerischen Maler- und Lackiererhandwerks und tritt mit Amtskette bewehrt als "Bürgermeister" des Handwerkerdorfs auf.

Und der "echte" Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ergießt sich in eine richtige Lobrede. Ohne das Handwerk gehe nix, das Handwerk gehöre zu München. Er dagegen sei als Politiker nur ein "Mundwerker". Und zum Mundwerk des OB gehört an diesem Tag auch zum Beispiel, den Handwerkern zu versprechen, dass er nicht zustimmen werde, dass einfach so Parkplätze in der Stadt wegfallen. Da brauche es schon einen Mehrwert. Dann erwähnt er auch noch, dass die Stadt immerhin die Kosten für die Handwerker-Parklizenzen wieder halbiert habe, nachdem sie sie zuvor fast verdreifacht hatte.

Derart Mundwerk scheint bei solchen Anlässen dazuzugehören. Peter Bausch, der Chef des Münchner Schaustellervereins, fasst sich kurz und bedankt sich für die Ehre und Freude, dass die Schausteller das Stadtgründungsfest wieder feiern dürfen.

Gerade sein Gewerbe hatte die Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Doch die scheint an diesem Tag nun vergessen. Die Biertische der aufgebauten Stände und der Innenstadt-Gastronomie sind voll. In den Gassen herrscht dichtes Gedränge. Und als die Reden der Offiziellen am Odeonsplatz vorbei sind, dreht auch das Kettenkarussell vor der Feldherrnhalle wieder seine Runden. Gefeiert wird noch bis Sonntagabend. Das volle Programm ist auf der Homepage der Stadt zu finden.